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Стало известно, кто в Челябинске может зарабатывать от 150 тыс. рублей

Стало известно, кто в Челябинске может зарабатывать от 150 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Reuters

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал 67 тыс. вакансий в крупнейших городах России и отобрал самые высокооплачиваемые предложения июля.

Так, в южноуральской столице больше всего готовы платить урологу. Врачу компания предлагает зарплату от 150 тыс. рублей.

На втором месте — вакансия заместителя директора гипермаркета с зарплатой от 122 тыс. рублей.

На третьем месте — водитель самосвала с зарплатой от 100 тыс. рублей.

В рейтинг также вошли вакансии сервисного инженера с зарплатой от 100 тыс. рублей и врача стоматолога-ортодонта с зарплатой 100 тыс. рублей.

В топе лучших предложений июля — вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и IT.

В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Воронеже, Ростове-на-Дону, Волгограде, Казани, Челябинске в топе лучших зарплатных предложений месяца — врачи.