Стало известно, кто в Челябинске может зарабатывать от 150 тыс. рублей

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал 67 тыс. вакансий в крупнейших городах России и отобрал самые высокооплачиваемые предложения июля.
Так, в южноуральской столице больше всего готовы платить урологу. Врачу компания предлагает зарплату от 150 тыс. рублей.
На втором месте — вакансия заместителя директора гипермаркета с зарплатой от 122 тыс. рублей.
На третьем месте — водитель самосвала с зарплатой от 100 тыс. рублей.
В рейтинг также вошли вакансии сервисного инженера с зарплатой от 100 тыс. рублей и врача стоматолога-ортодонта с зарплатой 100 тыс. рублей.
В топе лучших предложений июля — вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и IT.
В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Воронеже, Ростове-на-Дону, Волгограде, Казани, Челябинске в топе лучших зарплатных предложений месяца — врачи.