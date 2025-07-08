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«Надо влезть человеку в голову с этим сыром». Лукашенко потребовал популяризовать полезный козий сыр в Беларуси

Лукашенко оценил козий сыр и поручил сделать его популярным в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко хочет популяризовать в Беларуси козий сыр, пишет БелТА.

Белорусский лидер продегустировал продукцию из козьего молока и мяса 8 июля, инспектируя, как в Беларуси выращивают коз под Могилевом.

На заводе глава страны продегустировал козье молоко и продукцию из него — сыры. Отмечается, что в составе этих молочных продуктов используется комбинация из козьего и коровьего молока.

Александр Лукашенко высоко оценил вкус козьего сыра и молока, а также подчеркнул пользу козьей продукции.

— Отличное молоко. И деткам это очень важно, — прокомментировал он.

Но еще белорусский лидер заметил, что в Беларуси следует популяризовать продукцию из козьего молока, объяснив, как этого достичь.

— Питание — это прежде всего психология. Надо влезть человеку в голову с этим сыром. И доказать ему, что это очень полезно, — отметил глава республики.

Лукашенко понравился козий сыр. Фото: телеграм-канал «Пул Первого».

Также Лукашенко продегустировал и продукцию из козьего мяса, которое обладает уникальными питательными качествами.

При этом еще на предприятии рассказали белорусскому президенту о том, что рынок для продукции из козьего молока и мяса уже сформировался, а сама продукция обладает хорошей рентабельностью. Белорусскую продукцию козоводства покупают уже и в России.

Еще в Могилеве Александр Лукашенко сказал, что может подарить в ответ за подаренных двух коз.

Кроме того, глава страны сказал, какая отрасль принесет Беларуси живые деньги и потребовал: «Удвоить производство».

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