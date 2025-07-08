Всего одна Феврония проживает в Ростовской области

В преддверии Дня семьи, любви и верности в отделении СФР по Ростовской области выяснили, сколько жителей региона носят имена святых Петра и Февронии.
Оказалось, что с момента утверждения праздника, с 2022 года, на Дону 1111 мальчиков получили имя Петр.
Имя Феврония оказалось не таким распространенным. Сейчас это всего одна женщина — 5 июля жительница Волгодонска отметила свой 69-й День рождения.
Напомним, ранее на сайте «КП — Ростов-на-Дону» опубликовали самую подробную программу мероприятий на День семьи, любви и верности 2025 года.
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