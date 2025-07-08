Большинство россиян назвали крепкую семью главной ценностью, показал опрос

Согласно данным опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ, 57% россиян считают, что идеальная семья — это полная семья с детьми, 48% утверждают, что это семья, где царят любовь и поддержка, 19% — где нет материальных проблем. Кроме того, 84% респондентов считают, что важно сохранять традиционные семейные ценности, культуру материнства и отцовства, поддерживать многодетность.