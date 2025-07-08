Большинство россиян назвали крепкую семью главной ценностью, показал опрос

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Большинство (68%) россиян назвали крепкую семью их главной ценностью, для 33% респондентов наиболее важна историческая память, для 30% — гордость за страну, следует из результатов опроса Аналитического центра ВЦИОМ.
Главной традиционной российской ценностью 49% граждан РФ назвали семью, 34% — патриотизм, 32% респондентов наиболее важными для страны считают гуманистические ценности. В частной жизни для опрошенных также важна семья (68%), а также историческая память и преемственность поколений (33%), гордость за страну и права и свободы человека (по 30%).
Согласно данным опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ, 57% россиян считают, что идеальная семья — это полная семья с детьми, 48% утверждают, что это семья, где царят любовь и поддержка, 19% — где нет материальных проблем. Кроме того, 84% респондентов считают, что важно сохранять традиционные семейные ценности, культуру материнства и отцовства, поддерживать многодетность.
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 21 июня 2025 года среди 1600 россиян старше 18 лет. Центр отмечает, что погрешность выборки не превышает 2,5%.