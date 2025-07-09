В Москве запустили проект для юбиляров семейной жизни

В Москве официально запущен проект «Семейное московское долголетие», направленный на поддержку и поощрение супружеских пар, отметивших 40, 50, 60 и более лет совместной жизни. Инициатива реализуется в рамках работы центров московского долголетия по всем округам столицы, сообщает ТАСС.
Как рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, пары, прожившие в браке много лет, являются живым примером любви, уважения и доверия, а их опыт достоин поддержки. Торжественные церемонии станут доброй традицией, которая увековечит семейные ценности и, заодно, вдохновит молодое поколение на осознанные и долгие отношения.
Во время церемонии поздравления супругам вручают памятное свидетельство, подарки от города, а также предлагают подписать декларацию семейного долголетия — формальный документ о намерении сохранять взаимную преданность и дальше. При желании пары могут вновь обменяться обручальными кольцами и повторить клятвы, данные друг другу много лет назад.
Проект уже охватывает 40 центров московского долголетия, расположенных во всех административных округах столицы. Принять участие в церемонии может любая пара, достигшая 40, 45, 50 и последующих юбилейных дат, подав заявление за месяц до годовщины.
Вознаграждение оставили в силе: пары, прожившие в браке не менее 50 лет, имеют право на единовременную денежную выплату от города. По данным на 2025 год, выплату оформили уже более 13 тысяч семей.