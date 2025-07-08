В Калининграде завершают строительство поликлиники на улице Расковой

Поликлиника на улице Расковой рассчитана на 365 посещений в смену. В учреждении откроются кабинеты терапевтов, узких специалистов, функциональной диагностики, дневной стационар. Там установят аппараты УЗИ, рентген, флюорограф, маммограф. После перевода пациентов в новое здание на улице Огарёва снова в полном объёме заработает детская городская поликлиника.