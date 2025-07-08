В Калининграде завершают строительство поликлиники на улице Расковой. Готовность объекта оценили в 84%. Об этом сообщается на странице регионального Минстроя «ВКонтакте».
Подрядчик завершил строительно-монтажные работы. Специалисты провели в порядок внутренние и наружные инженерные системы, а также выполнили благоустройство и озеленение.
«Открыть учреждение планируют в октябре после лицензирования. Строительный контроль объекта осуществляет ГКУ КО “РУЗКС”», — сообщили в министерстве.
Поликлиника на улице Расковой рассчитана на 365 посещений в смену. В учреждении откроются кабинеты терапевтов, узких специалистов, функциональной диагностики, дневной стационар. Там установят аппараты УЗИ, рентген, флюорограф, маммограф. После перевода пациентов в новое здание на улице Огарёва снова в полном объёме заработает детская городская поликлиника.
Строительством здания на улице Расковой занимается ООО «Мириам». С компанией заключили контракт на 300 миллионов рублей. Объект планировали сдать весной. Сроки неоднократно сдвигали из-за задержек поставок кирпича и сложности с прокладкой наружных инженерных сетей.