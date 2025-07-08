Российские школьники завоевали 5 медалей на олимпиаде по физике

В этом году в ISPhO-2025 приняли участие старшеклассники из более чем 20 стран мира, включая страны СНГ, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Формат олимпиады был смешанным: 11 команд прибыли в Ханты-Мансийск, а еще 12 стран решали задачи дистанционно.