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Российские школьники завоевали 5 медалей на олимпиаде по физике

Российские школьники стали одними из главных победителей III Международной научной физической олимпиады (ISPhO-2025), прошедшей в Ханты-Мансийске. В индивидуальном зачете они завоевали три золотые и две серебряные медали.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: Telegram-канал ISPhO 2025

С 5 по 12 июля в Ханты-Мансийске прошла III Международная научная физическая олимпиада (ISPhO-2025), организованная Минпросвещения России при участии Московского физико-технического института и правительства Югры. В этом году российские школьники показали высокие результаты, завоевав три золотые и две серебряные медали в личном зачете, пишет ТАСС.

Золотые награды получили учащиеся физтех-лицея им. П. Л. Капицы из Долгопрудного — Серафим Бунин, Денис Романов и Антон Торощин. Серебро вручили Алене Резниковой из московского лицея «Вторая школа» и Вадиму Рыбакову из президентского физико-математического лицея № 239 Санкт-Петербурга.

Как отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, российская команда стала одной из сильнейших на этом турнире. Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что участие в олимпиаде — это возможность проверить свои знания и сделать первые шаги в серьезной науке.

В этом году в ISPhO-2025 приняли участие старшеклассники из более чем 20 стран мира, включая страны СНГ, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Формат олимпиады был смешанным: 11 команд прибыли в Ханты-Мансийск, а еще 12 стран решали задачи дистанционно.

По итогам командного зачета первое место заняла сборная Казахстана, второе — Белоруссия, третье — Малайзия. Российская команда в третий раз подряд удостоена специального приза — кубка Гран-при ISPhO.

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