В уфимском аэропорту задержали 20 рейсов, а четыре вообще отменили

Сегодня, 8 июля, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии сообщило дорожно-транспортной обстановке в республике за минувшие сутки.
За прошедшие 24 зарегистрировано пять ДТП, четыре из которых произошли в Уфе. В результате аварий пострадали семь человек, трое — погибли.
По данным «Башавтотранс», ДТП с пострадавшими зафиксировано не было. Однако на Южном автовокзале было приостановлено 19 рейсов.
Международный аэропорт «Уфа» сообщает об отсутствии происшествий, связанных с безопасностью полетов. Тем не менее, было задержано 20 рейсов, четыре рейса отменили.
На линии Куйбышевской железной дороги происшествий не зафиксировано, движение поездов осуществляется в штатном режиме.
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