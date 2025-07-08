Жара и очистные сооружения стали причиной неприятного запаха в Воронеже

Пресс-служба водоканала пояснила, что в условиях жаркой погоды распространять неприятные запахи могут иловые карты, где задерживаются сточные канализационные городские воды.
В «РВК-Воронеж» пояснили, что специалисты предприятия ведут круглосуточный мониторинг ЛОС и принимают все необходимые меры для недопущения зловония. Работу самих очистных сооружений технически невозможно приостановить ни на секунду. Но для снижения уровня концентрации загрязняющих веществ обновляются аэротенки, отстойники и воздуходувные станции.
Для избежания выбросов в атмосферу летучих соединений, которые образуются в системах канализации и в установках очистки сточных вод, специалисты строят цех механического обслуживания (ЦМО). План предусматривает ввести объект в эксплуатацию в сентябре этого года. Таким образом водоканал сможет отказаться от использования иловых карт, которые являются основным источником скверных запахов. Кроме того, на ЛОС проводится обновление систем воздухоочистки, насосного оборудования и другое.
На сегодняшний день, при мониторинге ЛОС, не зафиксировано превышение нормативов предельно допустимых и критических отклонений в работе очистных сооружений.