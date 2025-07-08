Жара и очистные сооружения стали причиной неприятного запаха в Воронеже

Для избежания выбросов в атмосферу летучих соединений, которые образуются в системах канализации и в установках очистки сточных вод, специалисты строят цех механического обслуживания (ЦМО). План предусматривает ввести объект в эксплуатацию в сентябре этого года. Таким образом водоканал сможет отказаться от использования иловых карт, которые являются основным источником скверных запахов. Кроме того, на ЛОС проводится обновление систем воздухоочистки, насосного оборудования и другое.