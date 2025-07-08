Калининградские власти решили опекать уезжающих учиться в столицы выпускников

Об этом сообщил на заседании правительства губернатор Алексей Беспрозванных.
Глава региона предложил организовать «горячую линию» для таких ребят и добавил, что на базе представительства области в Москве такая мера уже существует. Необходимо подключить в схему Питер и другие города.
По словам Алексея Беспрозванных, большая часть выпускников намерены остаться в Калининградской области или вернуться сюда после учёбы, о чём он рассказал после бала медалистов.
Ранее сообщалось, что в Калининградской области сократилось количество студентов.