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Калининградские власти решили опекать уезжающих учиться в столицы выпускников

Калининградские власти намерены опекать выпускников, уезжающих на учёбу в другие регионы.

Об этом сообщил на заседании правительства губернатор Алексей Беспрозванных.

Глава региона предложил организовать «горячую линию» для таких ребят и добавил, что на базе представительства области в Москве такая мера уже существует. Необходимо подключить в схему Питер и другие города.

По словам Алексея Беспрозванных, большая часть выпускников намерены остаться в Калининградской области или вернуться сюда после учёбы, о чём он рассказал после бала медалистов.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области сократилось количество студентов.