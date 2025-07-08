В Омске сразу несколько микрорайонов остались без холодной воды

Завтра, 9 июля, отключение воды коснется ряда домов в центральной части города. Подача воды будет приостановлена на улицах 10 лет Октября, Богдана Хмельницкого, Ипподромной, 3-й Транспортной, а также на Линиях. Жителям рекомендуется заранее запастись водой для бытовых нужд.