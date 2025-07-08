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В Омске сразу несколько микрорайонов остались без холодной воды

Опубликован график отключения на 8, 9 и 11 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Омске сегодня и в ближайшие дни несколько районов города останутся без холодного водоснабжения из-за проведения плановых ремонтных работ на сетях.

Сегодня до 23:00 часов в Советском округе без воды остаются жители нескольких домов. Причина — технологическое присоединение нового водопровода в микрорайоне Королева. Отключение затрагивает дома по улицам Тюленина и Белозерова.

Завтра, 9 июля, отключение воды коснется ряда домов в центральной части города. Подача воды будет приостановлена на улицах 10 лет Октября, Богдана Хмельницкого, Ипподромной, 3-й Транспортной, а также на Линиях. Жителям рекомендуется заранее запастись водой для бытовых нужд.

11 июля специалисты проведут работы по подключению участка водопровода в поселке Входной. Это повлияет на подачу воды в соседних населенных пунктах, включая поселки Лузино, деревню Петровку и несколько садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ).

Коммунальные службы приносят извинения за временные неудобства и призывают жителей учитывать график отключений и заранее запасаться холодной водой.

Ранее мы рассказывали, что омичи не получат компенсации за нанесенный ураганом урон.