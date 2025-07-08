В Омске сразу несколько микрорайонов остались без холодной воды

В Омске сегодня и в ближайшие дни несколько районов города останутся без холодного водоснабжения из-за проведения плановых ремонтных работ на сетях.
Сегодня до 23:00 часов в Советском округе без воды остаются жители нескольких домов. Причина — технологическое присоединение нового водопровода в микрорайоне Королева. Отключение затрагивает дома по улицам Тюленина и Белозерова.
Завтра, 9 июля, отключение воды коснется ряда домов в центральной части города. Подача воды будет приостановлена на улицах 10 лет Октября, Богдана Хмельницкого, Ипподромной, 3-й Транспортной, а также на Линиях. Жителям рекомендуется заранее запастись водой для бытовых нужд.
11 июля специалисты проведут работы по подключению участка водопровода в поселке Входной. Это повлияет на подачу воды в соседних населенных пунктах, включая поселки Лузино, деревню Петровку и несколько садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ).
Коммунальные службы приносят извинения за временные неудобства и призывают жителей учитывать график отключений и заранее запасаться холодной водой.
Ранее мы рассказывали, что омичи не получат компенсации за нанесенный ураганом урон.