Ангелина Мельникова — о победах и неудачах

Событие превратило популярное городское пространство в интерактивную спортивную арену, где дети и взрослые участвовали в эстафетах и розыгрышах, а после смогли сфотографироваться с чемпионкой и взять автограф.
На тренировке побывала и корреспондент vrn.aif.ru Кристина Ёлгина. Ей удалось лично познакомиться с чемпионкой и взять небольшое интервью.
«Если перед соревнованиями идёт дождик — значит, всё будет хорошо».
Кристина Ёлгина, vrn.aif.ru: Был ли момент, когда вы осознали, что гимнастика — это не просто детское увлечение, а дело жизни?
Ангелина Мельникова: Да, когда я попала в сборную России. Мне было 12 лет, начались очень тяжёлые тренировки. Тогда я поняла, что это уже не хобби, а настоящая работа.
— Какая награда в вашей коллекции самая ценная?
— Конечно, золотая олимпийская медаль из Токио.
— Какой период в карьере был самым трудным?
— Пубертатный возраст, 17 лет. Тогда мне казалось, что гимнастика уже не так интересна, хотелось гулять с друзьями, заниматься чем-то другим. Но я очень рада, что спортивный характер, который воспитывали во мне с детства, победил — и я осталась в спорте.
— Были ли у вас «тайные ритуалы» перед выступлением?
— Спортсмены вообще очень суеверные. У меня есть только одна примета: если перед соревнованиями идёт дождик — значит, всё будет хорошо.
— Кто был вашим главным наставником в спорте?
Мои тренеры — Наталья Николаевна Ишкова и Сергей Валентинович Денисевич. Мои наставники не только в спорте, но и в жизни.
— Проигрыш для вас — это урок или повод усомниться в себе?
— Это опыт, который помогает расти.
— Какой провал стал для вас самым полезным?
— На любых соревнованиях бывают неудачи. Редко получается выполнить программу идеально. И так как мы, спортсмены, очень строги к себе, даже небольшая ошибка для нас уже провал.
— Есть ли у вас сейчас какая-то мечта?
— Поехать на третьи Олимпийские игры. Надеюсь, она сбудется.
— Что бы вы посоветовали девочкам, которые только начинают заниматься гимнастикой?
— Быть смелыми, много трудиться и слушать своего наставника.
«Ангелина — невероятно сильный человек и профессионал. Она умеет заряжать своей энергией и мотивировать», — поделилась впечатлениями от тренировки одна из участниц.
Справка.
Ангелина Мельникова — одна из самых титулованных российских гимнасток, олимпийская чемпионка (Токио-2020, командное многоборье), серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр, многократная чемпионка мира и Европы. Её имя вписано в историю спортивной гимнастики не только благодаря победам, но и благодаря упорству, с которым она преодолевала трудности. В 2023 году Ангелина открыла школу спортивной гимнастики в Воронеже, где помогает юным спортсменам раскрыть свой потенциал.