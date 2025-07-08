Ангелина Мельникова — о победах и неудачах

— Пубертатный возраст, 17 лет. Тогда мне казалось, что гимнастика уже не так интересна, хотелось гулять с друзьями, заниматься чем-то другим. Но я очень рада, что спортивный характер, который воспитывали во мне с детства, победил — и я осталась в спорте.