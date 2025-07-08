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Ангелина Мельникова — о победах и неудачах

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова вместе с тренерским составом её гимнастического клуба провела открытую тренировку в воронежском парке «Орлёнок».

Источник: АиФ Воронеж

Событие превратило популярное городское пространство в интерактивную спортивную арену, где дети и взрослые участвовали в эстафетах и розыгрышах, а после смогли сфотографироваться с чемпионкой и взять автограф.

На тренировке побывала и корреспондент vrn.aif.ru Кристина Ёлгина. Ей удалось лично познакомиться с чемпионкой и взять небольшое интервью.

«Если перед соревнованиями идёт дождик — значит, всё будет хорошо».

Кристина Ёлгина, vrn.aif.ru: Был ли момент, когда вы осознали, что гимнастика — это не просто детское увлечение, а дело жизни?

Ангелина Мельникова: Да, когда я попала в сборную России. Мне было 12 лет, начались очень тяжёлые тренировки. Тогда я поняла, что это уже не хобби, а настоящая работа.

— Какая награда в вашей коллекции самая ценная?

— Конечно, золотая олимпийская медаль из Токио.

— Какой период в карьере был самым трудным?

— Пубертатный возраст, 17 лет. Тогда мне казалось, что гимнастика уже не так интересна, хотелось гулять с друзьями, заниматься чем-то другим. Но я очень рада, что спортивный характер, который воспитывали во мне с детства, победил — и я осталась в спорте.

— Были ли у вас «тайные ритуалы» перед выступлением?

— Спортсмены вообще очень суеверные. У меня есть только одна примета: если перед соревнованиями идёт дождик — значит, всё будет хорошо.

— Кто был вашим главным наставником в спорте?

Мои тренеры — Наталья Николаевна Ишкова и Сергей Валентинович Денисевич. Мои наставники не только в спорте, но и в жизни.

— Проигрыш для вас — это урок или повод усомниться в себе?

— Это опыт, который помогает расти.

— Какой провал стал для вас самым полезным?

— На любых соревнованиях бывают неудачи. Редко получается выполнить программу идеально. И так как мы, спортсмены, очень строги к себе, даже небольшая ошибка для нас уже провал.

— Есть ли у вас сейчас какая-то мечта?

— Поехать на третьи Олимпийские игры. Надеюсь, она сбудется.

— Что бы вы посоветовали девочкам, которые только начинают заниматься гимнастикой?

— Быть смелыми, много трудиться и слушать своего наставника.

«Ангелина — невероятно сильный человек и профессионал. Она умеет заряжать своей энергией и мотивировать», — поделилась впечатлениями от тренировки одна из участниц.

Справка.

Ангелина Мельникова — одна из самых титулованных российских гимнасток, олимпийская чемпионка (Токио-2020, командное многоборье), серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр, многократная чемпионка мира и Европы. Её имя вписано в историю спортивной гимнастики не только благодаря победам, но и благодаря упорству, с которым она преодолевала трудности. В 2023 году Ангелина открыла школу спортивной гимнастики в Воронеже, где помогает юным спортсменам раскрыть свой потенциал.