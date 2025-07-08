Проект сноса фундамента Дома Советов прошёл экспертизу

Госэкспертиза одобрила проект демонтажа здания Дома Советов ниже нулевой отметки с демонтажем фундамента. Соответствующая информация размещена на сайте единого государственного реестра заключений.
Полное название объекта — «Здание административного назначения, расположенное по адресу: Калининградская область, г. Калининград, проспект Ленинский, д.81а». II этап — демонтаж здания ниже нулевой отметки с демонтажем фундамента«. В качестве экспертной организации выступило Федеральное автономное учреждение “Главное управление государственной экспертизы”. Проектную документацию готовила компания “Кадастровый инженер” (Калининград). Указанный застройщик — “Корпорация развития Калининградской области”. Положительное заключение экспертизы было получено 7 июля 2025 года.
Дом Советов разобрали до нулевой отметки в августе 2024 года. Как сообщал экс-глава Корпорации развития Андрей Толмачёв, разбор всех объектов на территории Центральной площади изначально планировался в три этапа. Первый предусматривал снос самого здания Дома Советов и части фундамента на нулевой отметке. Второй этап предполагает разбор нижней части и фундамента в цокольном помещении. На третьем этапе рабочие должны будут убрать фонтаны и водные резервуары, также находящиеся на этой площадке.
Я сейчас не могу вам ответить, будет ли всё разбираться. По мере освоения или развития территории мы будем смотреть, что конкретно будет исполняться на этих этапах. Может быть, ограничимся первым, можем быть начнём реализацию второго и третьего. Сейчас мы больше заняты концепцией развития этих земель.
Итоги конкурса по сносу Дома советов были подведены в марте 2023 года. Победителем стало ООО «Техноресурс» из Калининграда, снизившее начальную цену более чем на 63 млн рублей — со 191,4 до 127,7 млн рублей.
Изначально снести сооружение должны были в течение 14 месяцев с момента заключения контракта. Затем срок завершения работ сдвинули на три месяца вперёд. О том, что у подрядчика возникнут трудности, и быстрым снос не будет, «Новому Калининграду» сообщала бывшая сотрудница СМУ-4 Татьяна Василенко, отвечавшая за качество строительства этого объекта.