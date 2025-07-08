Проект сноса фундамента Дома Советов прошёл экспертизу

Я сейчас не могу вам ответить, будет ли всё разбираться. По мере освоения или развития территории мы будем смотреть, что конкретно будет исполняться на этих этапах. Может быть, ограничимся первым, можем быть начнём реализацию второго и третьего. Сейчас мы больше заняты концепцией развития этих земель.