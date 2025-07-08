Жителей Иркутской области в ближайшие дни ждет ухудшение погоды

Жителей Иркутской области предупреждают о надвигающейся непогоде. По данным Иркутского УГМС и МЧС, 9 июля в регионе ожидаются грозы и сильные ливни. Как сообщили КП-Иркутск синоптики, по области будет переменная облачность с кратковременными дождями. Порывы ветра умеренные, но местами до 14 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +25…+30.