Жителей Иркутской области в ближайшие дни ждет ухудшение погоды

Жителей Иркутской области предупреждают о надвигающейся непогоде. По данным Иркутского УГМС и МЧС, 9 июля в регионе ожидаются грозы и сильные ливни. Как сообщили КП-Иркутск синоптики, по области будет переменная облачность с кратковременными дождями. Порывы ветра умеренные, но местами до 14 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +25…+30.
— В Иркутске пройдет дождь. Ночью осадки усилятся. Ветер северо-западный 5−10 м/с. Днем воздух прогреется до +20…+22, а ночью похолодает до +13 градусов, — уточнют в гидрометцентре.
Также с 9 по 11 июля будет действовать высокий риск лесных пожаров, местами достигающий чрезвычайного уровня.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что эксперт дал советы, которые помогут пережить жару без кондиционера.