Реликтовые каштаны спасают в Сочи

В Сочинском национальном парке зафиксировано ухудшение состояния реликтовых каштановых лесов, одного из ключевых элементов местной экосистемы. Сейчас продолжается период цветения каштана посевного или благородного, однако ситуация вызывает тревогу: все чаще встречаются засохшие деревья, а полноценный урожай каштанов становится редкостью.
Для спасения уникальной породы в 2021 году запустили федеральную программу восстановления каштановых лесов, которую возглавляет доктор биологических наук Борис Туниев. Программа включает научные, организационные и правовые меры, в том числе изменения в природоохранном законодательстве, позволившие использовать современные методы защиты, включая пестициды и биологические препараты.
Ученые проводят мониторинг, изучают распространение болезней и выявляют наиболее устойчивые к неблагоприятным факторам «плюсовые» (высокие, прямые, со здоровой кроной) деревья для получения здорового посадочного материала. Особое внимание уделяется биологической защите. В 2021 году в парк впервые выпустили естественного врага восточной каштановой орехотворки паразитоида торимуса китайского. Он успешно адаптировался и размножается в Дагомысском, Головинском и Марьинском лесничествах.
Национальный парк Сочи призывает добровольцев принять участие в спасении каштанов.
«Основная помощь добровольцев и всех желающих заключается в поиске и фиксации плюсовых деревьев каштана посевного, с которых возможна заготовка здоровых семян», — рассказали в пресс-службе Сочинского национального парка.
Задача волонтеров — находить такие деревья и отправлять их фотографии с координатами на snp-tur@npsochi.ru.
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