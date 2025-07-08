Реликтовые каштаны спасают в Сочи

Ученые проводят мониторинг, изучают распространение болезней и выявляют наиболее устойчивые к неблагоприятным факторам «плюсовые» (высокие, прямые, со здоровой кроной) деревья для получения здорового посадочного материала. Особое внимание уделяется биологической защите. В 2021 году в парк впервые выпустили естественного врага восточной каштановой орехотворки паразитоида торимуса китайского. Он успешно адаптировался и размножается в Дагомысском, Головинском и Марьинском лесничествах.