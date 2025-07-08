Не попавшие в омский лицей в Кузьминках школьники устроили митинг

Школьники, не попавшие в новый химико-технологический лицей «Авангард» в микрорайоне Кузьминки, вышли на импровизированный митинг. Соответствующее видео разместил телеграм-канал Mash Siberia.
На кадрах видно, что дети разного возраста, видимо, с подачи родителей, держат в руках нарисованное плакаты с надписями «Верните вторую смену!» и дружно скандируют: «Мы хотим в школу!». Съемки проходят на фоне лицея.
Акция стала продолжением не утихающего скандала. Как уже писала «КП Омск», открытия современного учебного заведения очень ждали жители микрорайонов Кузьминки и Прибрежный. Многие даже специально покупали здесь квартиры.
Однако, когда лицей был достроен и началось зачисление, выяснилось, что многим детям, проживающим здесь, мест в лицее не хватило. Местные жители даже обвинили «счастливчиков» в фиктивных прописках. Проверку по данному сообщению начала прокуратура.
Перед началом сообщения министр образования Омской области Ольга Степанова сообщила, что количество мест для первоклашек в лицее будет увеличено. Однако, как показал последний демарш, напряжение эта мера не сняла.