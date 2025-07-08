Не попавшие в омский лицей в Кузьминках школьники устроили митинг

Однако, когда лицей был достроен и началось зачисление, выяснилось, что многим детям, проживающим здесь, мест в лицее не хватило. Местные жители даже обвинили «счастливчиков» в фиктивных прописках. Проверку по данному сообщению начала прокуратура.