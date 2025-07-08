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Не попавшие в омский лицей в Кузьминках школьники устроили митинг

Дети заявили, что они хотят в школу.

Источник: Комсомольская правда

Школьники, не попавшие в новый химико-технологический лицей «Авангард» в микрорайоне Кузьминки, вышли на импровизированный митинг. Соответствующее видео разместил телеграм-канал Mash Siberia.

На кадрах видно, что дети разного возраста, видимо, с подачи родителей, держат в руках нарисованное плакаты с надписями «Верните вторую смену!» и дружно скандируют: «Мы хотим в школу!». Съемки проходят на фоне лицея.

Акция стала продолжением не утихающего скандала. Как уже писала «КП Омск», открытия современного учебного заведения очень ждали жители микрорайонов Кузьминки и Прибрежный. Многие даже специально покупали здесь квартиры.

Однако, когда лицей был достроен и началось зачисление, выяснилось, что многим детям, проживающим здесь, мест в лицее не хватило. Местные жители даже обвинили «счастливчиков» в фиктивных прописках. Проверку по данному сообщению начала прокуратура.

Перед началом сообщения министр образования Омской области Ольга Степанова сообщила, что количество мест для первоклашек в лицее будет увеличено. Однако, как показал последний демарш, напряжение эта мера не сняла.