Жителя Перми подозревают в покушении на убийство

В Свердловском районе Перми в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам покушения на убийство, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
Следствие установило, что ночью 29 июня на территории домовладения бывшей жены в Свердловском районе Перми мужчина 1989 года рождения из ревности и личных неприязненных отношений нанес сожителю женщины удары топором по голове.
Злоумышленника остановили очевидцы. Пострадавший получил квалифицированную медпомощь.
Подозреваемого заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.