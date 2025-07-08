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Пименов: предлагали с Тер-Абрамяном оставить Осинькина в «Крыльях»

Замгендиректора волжан объяснил, что «зелено-бело-синие» могли продолжить сотрудничество с 60-летним специалистом. Но совет директоров отказался от такой инициативы.

Замгендиректора волжан объяснил, что «зелено-бело-синие» могли продолжить сотрудничество с 60-летним специалистом. Но совет директоров отказался от такой инициативы.

Игорь Осинькин ушел из «Крыльев Советов» в конце мая нынешнего года. Работал с лета 2020-го. Также в июле клуб покинут гендиректор Роберт Тер-Абрамян и его зам Руслан Пименов. Они пришли в команду в феврале.

«Я был за продление. Философия игры Осинькина симпатична, мне она нравилась, команда была узнаваема. Заново строить команду — очень сложный период. У Осинькина острый, комбинационный футбол. У Адиева — от обороны, а стандарты, индивидуальные действия приводят к голам», — объяснил Пименов.

Добавил: «зелено-бело-синие» смогут перестроиться под новые требования. Но подчеркнул: он и Тер-Абрамян предлагали все же оставить Игоря Витальевича.

«Совет директоров на это не пошел. Мне просто донесли — нет. Это категоричное нет», — сказал Руслан Пименов «РБ Спорт».

Ранее сообщали, что экс-полузащитник самарцев Антон Зиньковский проведет следующий сезон в «Сочи».

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