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В кафе в Керчи нашли восемь килограмм опасных полуфабрикатов

Их изъяли и уничтожили.

Источник: Комсомольская правда

В кафе в Керчи нашли восемь килограмм опасных мясных полуфабрикатов. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.

Сотрудники ведомства провели внеплановую проверку в отношении индивидуального предпринимателя. В кафе нашли восемь килограмм замороженные мясные полуфабрикаты без маркировки. Такая продукция считается опасной и может нанести вред здоровью потребителя. Полуфабрикаты изъяли и уничтожили. Предпринимателя привлекли к административной ответственности. Уточняется, что коммерсанта оштрафовали.