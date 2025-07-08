В кафе в Керчи нашли восемь килограмм опасных полуфабрикатов

Сотрудники ведомства провели внеплановую проверку в отношении индивидуального предпринимателя. В кафе нашли восемь килограмм замороженные мясные полуфабрикаты без маркировки. Такая продукция считается опасной и может нанести вред здоровью потребителя. Полуфабрикаты изъяли и уничтожили. Предпринимателя привлекли к административной ответственности. Уточняется, что коммерсанта оштрафовали.