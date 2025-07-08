Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С детьми 3 и 5 лет в Башкирии произошли неприятности

В Башкирии пропали дети 3 и 5 лет.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 7 июля, в Башкирии произошли инциденты, которые могли закончится несчастьем для двух детей. Подробности рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

В Центр обработки вызовов Системы-112 поступило сообщение о том, что на водопаде Атыш потерялись женщина с пятилетний ребенок. К счастью, все закончилось хорошо: их отыскали сотрудники правоохранительных органов.

А в Сибае трехлетняя девочка каталась на велосипеде и пропала. И в этом случае все завершилось благополучно — ребенок нашелся.

В Госкомитете по ЧС призвали не забывать о мерах безопасности во время походов на природу. Специалисты рекомендуют брать с собой заряженный телефон, а также сообщать близким, родственникам и знакомым о том, куда планируется поход и сколько оно продлится.

— Если вы заблудитесь и потеряете связь, ваши родные сообщат спасателям, где вас искать. Надевайте яркую одежду, чтобы вас было легче заметить. Будьте внимательны и осторожны, наслаждайтесь природой безопасно! — заявили в ГК ЧС.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.