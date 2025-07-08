С детьми 3 и 5 лет в Башкирии произошли неприятности

Вчера, 7 июля, в Башкирии произошли инциденты, которые могли закончится несчастьем для двух детей. Подробности рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
В Центр обработки вызовов Системы-112 поступило сообщение о том, что на водопаде Атыш потерялись женщина с пятилетний ребенок. К счастью, все закончилось хорошо: их отыскали сотрудники правоохранительных органов.
А в Сибае трехлетняя девочка каталась на велосипеде и пропала. И в этом случае все завершилось благополучно — ребенок нашелся.
В Госкомитете по ЧС призвали не забывать о мерах безопасности во время походов на природу. Специалисты рекомендуют брать с собой заряженный телефон, а также сообщать близким, родственникам и знакомым о том, куда планируется поход и сколько оно продлится.
— Если вы заблудитесь и потеряете связь, ваши родные сообщат спасателям, где вас искать. Надевайте яркую одежду, чтобы вас было легче заметить. Будьте внимательны и осторожны, наслаждайтесь природой безопасно! — заявили в ГК ЧС.
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