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В Иркутскую область прибыли первые экипажи ралли «Шелковый путь»

Гонка стартует 12 июля.

Источник: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутскую область прибыли первые экипажи ралли «Шелковый путь». На дорогах Приангарья их встречают сотрудники полиции. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

— Зрелищная гонка начнется в Иркутске. Участники проедут мимо берегов Байкала, через степи и пески Монголии, каменную пустыню Гоби и предгорья Алтая, — прокомментировали в ведомстве.

Напомним, церемония старта состоится 12 июля на площади Графа Сперанского. Также в центре города перекроют движение для автомобилистов, а для водителей общественного транспорта изменят схемы движения. После 13 июля водители автобусов вернутся к привычному расписанию.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что жителя Бурятии оштрафовали на полмиллиона за дебош в поезде.