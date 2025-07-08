В Иркутскую область прибыли первые экипажи ралли «Шелковый путь». На дорогах Приангарья их встречают сотрудники полиции. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
— Зрелищная гонка начнется в Иркутске. Участники проедут мимо берегов Байкала, через степи и пески Монголии, каменную пустыню Гоби и предгорья Алтая, — прокомментировали в ведомстве.
Напомним, церемония старта состоится 12 июля на площади Графа Сперанского. Также в центре города перекроют движение для автомобилистов, а для водителей общественного транспорта изменят схемы движения. После 13 июля водители автобусов вернутся к привычному расписанию.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что жителя Бурятии оштрафовали на полмиллиона за дебош в поезде.