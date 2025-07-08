Названа дата прощания с экс-директором «Роева ручья»

Об этом рассказали в социальных сетях зоопарка.
В пресс-службе зоопарка «Роев ручей» объявили дату прощания с бывшим директором парка флоры и фауны Андреем Горбанем. Церемония состоится 10 июля с 11 до 12 часов по адресу: Свердловская, 3д, в зале прощаний.
Напомним, что Андрей Вениаминович Горбань скончался 6 июля в результате трагического инцидента на реке Енисей во время сплава. Он возглавлял парк «Роев ручей» на протяжении 10 лет.
Ранее мы публиковали подборку последних фотографий экс-директора зоопарка.