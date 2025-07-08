10 водоемов признали непригодными для купания в Иркутской области

В Иркутской области опасно купаться в 13 водных местах по состоянию на сегодня, 8 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону. Специалисты провели лабораторные исследования и установили в каких водоемах качество воды не соответствует нормам, пишет ИА IrkutskMedia.
Несоответствие качества воды выявили в следующих местах:
- р. Еловка в р-не водно-спортивного комплекса, г. Ангарск
- р. Еловка в р-не ТЭЦ-10, место впадения в р. Ангару, г. Ангарск
- р. Ангара, залив Якоби, г. Иркутск
- оз. «Квадрат», нижний бьеф плотины ГЭС, г. Иркутск
- Шишиловская протока, г. Иркутск
- р. Ушаковка, р-н Фортуны, г. Иркутск
- р. Куда, возле моста п. Хомутово
- озеро ПМК, Чунский м.о., п. Лесогорск
- р. Зермакан, Чунский м.о.
- р. Олха, 300 м ниже КОС, Шелеховский р-н
- р. Иркут, Шелеховский р-н, с. Баклаши
- р. Иркут, Шелеховский р-н, с. Веденщина
- р. Ангара ниже сброса КОС ООО «Аква Сервис», г. Усолье-Сибирское
- озеро в р-не пляжа «Лагуна», Иркутский р-н, с. Смоленщина.
Отметим, что купаться рекомендуется только в разрешенных местах.
Ранее агентство сообщало, что в июне Управление Роспотребнадзора по Иркутской области проверило качество воды в 84 мониторинговых точках на санитарно-химические и микробиологические показатели. Тогда ведомство не выдавало санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии водных объектов условиям безопасного для населения использования.