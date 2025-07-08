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10 водоемов признали непригодными для купания в Иркутской области

Роспотребнадзор озвучил результаты лабораторных исследований.

Источник: IrkutskMedia.ru

В Иркутской области опасно купаться в 13 водных местах по состоянию на сегодня, 8 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону. Специалисты провели лабораторные исследования и установили в каких водоемах качество воды не соответствует нормам, пишет ИА IrkutskMedia.

Несоответствие качества воды выявили в следующих местах:

  • р. Еловка в р-не водно-спортивного комплекса, г. Ангарск
  • р. Еловка в р-не ТЭЦ-10, место впадения в р. Ангару, г. Ангарск
  • р. Ангара, залив Якоби, г. Иркутск
  • оз. «Квадрат», нижний бьеф плотины ГЭС, г. Иркутск
  • Шишиловская протока, г. Иркутск
  • р. Ушаковка, р-н Фортуны, г. Иркутск
  • р. Куда, возле моста п. Хомутово
  • озеро ПМК, Чунский м.о., п. Лесогорск
  • р. Зермакан, Чунский м.о.
  • р. Олха, 300 м ниже КОС, Шелеховский р-н
  • р. Иркут, Шелеховский р-н, с. Баклаши
  • р. Иркут, Шелеховский р-н, с. Веденщина
  • р. Ангара ниже сброса КОС ООО «Аква Сервис», г. Усолье-Сибирское
  • озеро в р-не пляжа «Лагуна», Иркутский р-н, с. Смоленщина.

Отметим, что купаться рекомендуется только в разрешенных местах.

Ранее агентство сообщало, что в июне Управление Роспотребнадзора по Иркутской области проверило качество воды в 84 мониторинговых точках на санитарно-химические и микробиологические показатели. Тогда ведомство не выдавало санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии водных объектов условиям безопасного для населения использования.