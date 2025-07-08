10 водоемов признали непригодными для купания в Иркутской области

В Иркутской области опасно купаться в 13 водных местах по состоянию на сегодня, 8 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону. Специалисты провели лабораторные исследования и установили в каких водоемах качество воды не соответствует нормам, пишет ИА IrkutskMedia.