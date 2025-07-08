Красноярск оказался в числе аутсайдеров по качеству жизни

Финансовый университет при правительстве Российской Федерации представил новый рейтинг качества жизни в крупных городах страны по итогам первого полугодия 2025 года.
Города были разделены на три категории: с высоким уровнем жизни, с достаточно высоким и те, где необходимо приложить усилия для улучшения показателей. Красноярск, как и в начале года, вновь оказался в числе аутсайдеров. Эксперты отметили, что в городе требуется активная работа по повышению уровня жизни.
Среди основных проблем выделена экология. Также эксперты указали на готовность населения к переезду и недостаточно комфортные условия для ведения бизнеса. Еще одной значимой проблемой стало качество образования, а замыкает пятерку основных препятствий работа предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
Напомним, что в конце 2024 года Красноярск находился в группе городов с достаточно высоким уровнем жизни.
Лидерами рейтинга стали Москва, Сочи, Грозный, Санкт-Петербург и Новороссийск. Индекс качества жизни был рассчитан на основе опросов населения и статистических данных по таким направлениям, как качество медицинского обслуживания, образование, состояние экологической среды, а также дорожное и жилищно-коммунальное хозяйство.