Красноярск оказался в числе аутсайдеров по качеству жизни

Города были разделены на три категории: с высоким уровнем жизни, с достаточно высоким и те, где необходимо приложить усилия для улучшения показателей. Красноярск, как и в начале года, вновь оказался в числе аутсайдеров. Эксперты отметили, что в городе требуется активная работа по повышению уровня жизни.