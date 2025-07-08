Боксерша Лучкина вернулась к тренировкам после скандала с вейпом и орангутангом

«Она будет продолжать спортивную карьеру», — отметил собеседник агентства.
Ранее Федерация бокса России сообщила, что накажет спортсменку за нарушение этического кодекса после публикации видео, где она дает покурить электронную сигарету орангутангу в крымском сафари-парке «Тайган». Ветеринарный врач парка Василий Писковой сообщил, что состояние обезьяны после этого резко ухудшилось: она стала плохо есть, а также целый день спала.
Вчера, 7 июля, директор сафари-парка «Тайган» Олег Зубков заявил, что сейчас с животным все в порядке. Что касается поведения спортсменки, то, по мнению руководителя парка, она совершила две глупости: «Одну — то, что дала вейп, а другую — что выложила в социальные сети».