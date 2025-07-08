Боксерша Лучкина вернулась к тренировкам после скандала с вейпом и орангутангом

Вчера, 7 июля, директор сафари-парка «Тайган» Олег Зубков заявил, что сейчас с животным все в порядке. Что касается поведения спортсменки, то, по мнению руководителя парка, она совершила две глупости: «Одну — то, что дала вейп, а другую — что выложила в социальные сети».