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Боксерша Лучкина вернулась к тренировкам после скандала с вейпом и орангутангом

Боксерша Анастасия Лучкина из Краснодарского края возобновила тренировки, сообщили ТАСС в команде спортсменки.

«Она будет продолжать спортивную карьеру», — отметил собеседник агентства.

Ранее Федерация бокса России сообщила, что накажет спортсменку за нарушение этического кодекса после публикации видео, где она дает покурить электронную сигарету орангутангу в крымском сафари-парке «Тайган». Ветеринарный врач парка Василий Писковой сообщил, что состояние обезьяны после этого резко ухудшилось: она стала плохо есть, а также целый день спала.

Вчера, 7 июля, директор сафари-парка «Тайган» Олег Зубков заявил, что сейчас с животным все в порядке. Что касается поведения спортсменки, то, по мнению руководителя парка, она совершила две глупости: «Одну — то, что дала вейп, а другую — что выложила в социальные сети».