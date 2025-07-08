Квас и не только: девять домашних напитков, которые утолят жажду в жару

Помню, мать получила от работы участок под дачу на границе с городом, всего три километра от дома. И мы начали строить дом. Дело было летом, и на каникулах у меня была обязанность носить обеды рабочим: пешком минут 40. Но по изнуряющей жаре. Ох, как же это было мучительно… Как-то раз, вернувшись домой, я открыл холодильник и увидел квас, который приготовила мать. С виду напиток не внушал доверия — он был мутным, не как в магазине. Но очень хотелось выпить чего-то холодненького. И я налил из трехлитровой банки себе стаканчик. И не мог оторваться.
— Мам, а почему ты такой квас не готовила раньше! — вырвалось у меня.
Позже, когда я служил в милиции, мамина подруга попросила помочь занести в квартиру мебель. Разделавшись с работой, я попросил у хозяйской дочери Светы попить. Она открыла холодильник и заманчиво спросила:
— Квас будешь?
— А это не приворотное зелье? — пошутил я.
— Попробуй и тогда узнаешь!
Кстати, квас оказался даже вкуснее, чем у матери. И быстро утолил жажду. А мы со Светланой начали встречаться и через год поженились. Вот и думай: во всем этом виноват квас или нет?..
Морс «Как у бабушки».
Чтобы сделать домашний морс из брусники, возьмите 300 граммов ягод. Промойте и переберите бруснику, а после разомните ее через сито в миску. Оставшийся ягодный жмых соберите, залейте стаканом воды и доведите до кипения, после остудите. Затем в миску добавьте сахар по вкусу и один литр воды.
Шипучка «Почти шампанское».
Чтобы приготовить шипучий напиток с мятой заварите обычный черный чай и остудите его. После по вкусу добавьте сахар, лимонный сок и газированную воду. Наполните бокалы льдом и украсьте их мятой.
Клубника с изюминкой.
Нарежьте ягоды клубники, с лимона снимите цедру. Сложите в блендер, добавьте сахар, лимонную мякоть и цедру, взбейте до однородной массы. Лимонад процедите.
Чай «Заварной апельсин».
Ох уж этот любимый всеми фруктовый чай со льдом! Снимите цедру с одного лимона и двух апельсинов, после чего выжмите из фруктов сок. Затем заварите чай вместе с мятой и цедрой цитрусовых, добавьте в смесь сок и сахар по вкусу. После охладите напиток до комнатной температуры и добавьте кусочки льда.
Фреш «Дорогу полосатым».
Поможет перенести жару и арбузный фреш. Возьмите 300 граммов мякоти арбуза, удалите из нее все косточки, разбейте ягоду блендером и добавьте столовую ложку лимонного сока. Если арбуз недостаточно сладкий, можно добавить по вкусу сахар.
Лимонад «5 минут».
Для приготовления домашнего лимонада понадобятся половинка лимона, один литр газированной воды, пять столовых ложек сахара и лед. Выжмите сок из лимона и добавьте сахар. После залейте все газировкой, положите лед и перемешайте. Такой напиток отлично утоляет жажду.
Лимонад «Мятное спасение».
Для приготовления турецкого лимонада промойте лимоны и мяту, порежьте их, положите в блендер и начните перемалывать. После получения кашицы добавьте 500 граммов сахара и добавьте смесь в кастрюлю с питьевой водой. Главное — не горячей, иначе напиток получится горьким. После поставьте кастрюлю на ночь в холодильник. Утром, когда мякоть осядет, процедите все через марлю или сито и наслаждайтесь.
Коктейль «Джулеп».
Название коктейля Джулеп произошло от персидского «голаб» (в переводе «розовая вода»). Смешайте 100 миллилитров сока черной смородины, 80 миллилитров малинового сока и 20 миллилитров мятного сиропа.
Сок «Джунгли зовут».
А этот яркий напиток поднимет настроение за счет банана. В нем содержится триптофан — аминокислота, которая используется организмом для выработки гормона радости серотонина. Выжмите сок из четырех апельсинов, добавьте три нарезанных банана, лед и взбейте в блендере в однородную массу.
КТО ВО ЧТО ГОРАЗД.
В письменных источниках Х века упоминается квас из муки, солода или ржаного хлеба с добавлением кореньев, травы, фруктов, овощей или меда. Все ингредиенты смешивали в бочках, где шло брожение. Со временем появился практически безалкогольный квас. Поскольку сахар в старину был редкостью, напиток получался кислым и из него готовили похлебку. У каждой хозяйки был свой рецепт. На Севере, например, пили квас из березового сока — его заквашивали солодом или пивной гущей.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Андрей Звонков, врач-терапевт, автор книг по медицине:
— Если вам приходится много работать на улице в жаркую погоду, лучше пить минеральные напитки, которые восполняют в организме количество солей, уходящих с потом. Я бы посоветовал употреблять «Ессентуки № 4» — эта вода в меру подсоленная. Но подойдет любая минералка. Главное — избегать сильно газированных напитков, потому что они провоцируют гастрит. Есть норма: в сутки можно пить не более 200 миллилитров газировки.
Не стоит покупать в магазинах сладкие напитки, в которые добавляют кофеин. Он провоцирует жажду, и вам захочется пить этот лимонад снова и снова — это коммерческие уловки. Лучше отказаться также от напитков с добавлением лимонной или других кислот. Они снижают количество кальция в крови. А чтобы утолить жажду, лучше всего пить чай: холодный или горячий — без разницы. Полезны также травяные напитки, компот. Причем последние особенно хороши, так как содержат много калия, необходимого для организма.