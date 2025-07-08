Квас и не только: девять домашних напитков, которые утолят жажду в жару

Помню, мать получила от работы участок под дачу на границе с городом, всего три километра от дома. И мы начали строить дом. Дело было летом, и на каникулах у меня была обязанность носить обеды рабочим: пешком минут 40. Но по изнуряющей жаре. Ох, как же это было мучительно… Как-то раз, вернувшись домой, я открыл холодильник и увидел квас, который приготовила мать. С виду напиток не внушал доверия — он был мутным, не как в магазине. Но очень хотелось выпить чего-то холодненького. И я налил из трехлитровой банки себе стаканчик. И не мог оторваться.