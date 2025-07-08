Художники в Черноголовке поучаствуют в научном эксперименте

В июле в подмосковной Черноголовке начнёт работу арт-резиденция «Гало», организованная АНО «Центр городского развития». Проект направлен на сближение искусства, науки и городской среды. Участники cами примут участие в физических и химических экспериментах, а также создадут художественные работы, которые можно встроить в городской пейзаж. Деталями проекта поделились с журналом Афиша Daily.