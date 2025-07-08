Художники в Черноголовке поучаствуют в научном эксперименте

В июле в подмосковной Черноголовке начнёт работу арт-резиденция «Гало», организованная АНО «Центр городского развития». Проект направлен на сближение искусства, науки и городской среды. Участники cами примут участие в физических и химических экспериментах, а также создадут художественные работы, которые можно встроить в городской пейзаж. Деталями проекта поделились с журналом Афиша Daily.
Резиденция охватывает три направления: междисциплинарное искусство, искусство и наука, а также паблик-арт. Объединяющей темой станет резонанс как физическое явление и как символ взаимодействия искусства, науки и человеческого восприятия.
Прием заявок в междисциплинарную ветку продлится до 20 июля. Художникам предлагается изучить культурный и природный контекст Черноголовки и представить свои работы в форме инсталляций, объектов, звуковых произведений или современных версий зинов (тематических сборников), размещенных в городском пространстве.
Экспертный совет, в который войдут инициатор проекта АНО «Центр городского развития», программный директор резиденции Мария Туркина и куратор направления Дарья Болдырева, выберет двух финалистов, чьи работы будут реализованы в рамках программы.
Направление «Искусство и наука» организовано совместно с центром Art & Science Университета ИТМО. Первым участником стал кандидат физико-математических наук, художник и музыкант Сергей Костырко.
Организаторы отмечают, что цель резиденции — расширить представление местных жителей о возможностях современного искусства и предложить новый взгляд на окружающий ландшафт наукограда через художественную практику.