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День семьи, любви и верности 2025 в Самаре: история, традиции и праздничные мероприятия

8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности — праздник, посвящённый святым Петру и Февронии, символам супружеской верности и крепких семейных уз.

Источник: МК.RU Самара

8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности — праздник, посвящённый святым Петру и Февронии, символам супружеской верности и крепких семейных уз. В Самаре торжества пройдут в одном из самых красивых исторических мест города — на Даче купца Головкина, известной также как «Дом со слонами».

История праздника: от Мурома до наших дней.

Легенда о Петре и Февронии.

В XII-XIII веках в Муроме (Владимирская область) жили князь Пётр и простая девушка Феврония. Согласно древнерусской повести, князь, страдавший от тяжёлой болезни, был исцелён Февронией и женился на ней. Их брак стал образцом любви, взаимного уважения и преданности.

Чудо после смерти.

Супруги скончались в один день — 8 июля 1228 года (по старому стилю — 25 июня). Их тела, похороненные отдельно, чудесным образом оказались в одном гробу, что было воспринято как знак божественного благословения. В 1547 году их канонизировали, а мощи и сегодня хранятся в Свято-Троицком монастыре в Муроме.

Как праздник стал всероссийским?

1990-е — муромцы возродили традицию празднования 8 июля, объединив его с Днём города.

2002 год — молодёжь Мурома предложила сделать праздник общероссийским.

2008 год — инициативу поддержали федеральные власти и РПЦ.

Символы и традиции Дня семьи, любви и верности:

Ромашка — главный символ праздника, олицетворяющий чистоту, любовь и верность;

Медаль «За любовь и верность».

Награда вручается супругам, прожившим в браке 25+ лет и воспитавшим детей. С 2014 года медаль могут получить и международные пары.

Как отметят День семьи в Самаре?

8 июля в самом сердце Самары, на территории знаменитого архитектурного комплекса «Дача купца Головкина» (более известного как «Дом со слонами»), пройдут торжественные мероприятия, посвящённые Дню семьи, любви и верности.

Программа праздника:

11:00 — Торжественная церемония награждения Супружеские пары, прожившие в браке 25 и более лет, получат памятные медали «За любовь и верность».

19:00−21:00 — Праздничный концерт «Всё начинается с семьи».

Яркая развлекательная программа для всех, кто ценит семейные традиции. Мероприятие будет интересно как семейным парам, так и тем, кто только планирует создать семью.

Почему стоит посетить?

— Уникальная атмосфера старинного особняка;

— Возможность стать частью важного городского события;

— Интересная программа для разных возрастов.

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