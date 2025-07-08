День семьи, любви и верности 2025 в Самаре: история, традиции и праздничные мероприятия

Супруги скончались в один день — 8 июля 1228 года (по старому стилю — 25 июня). Их тела, похороненные отдельно, чудесным образом оказались в одном гробу, что было воспринято как знак божественного благословения. В 1547 году их канонизировали, а мощи и сегодня хранятся в Свято-Троицком монастыре в Муроме.