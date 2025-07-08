Челябинск поднялся на 2-е место в народном голосовании за звание «Культурная столица России»

Федеральный конкурс «Культурная столица года» организован Фондом развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий «Культурная столица» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Культурной столицей России в 2024 году был Нижний Новгород, в текущем году — Грозный, в 2026 году — Омск.