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Челябинск поднялся на 2-е место в народном голосовании за звание «Культурная столица России»

Челябинск поднялся на второе место в народном голосовании за звание «Культурная столица России 2027», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Reuters

Конкурс, в котором участвуют 40 городов России с населением свыше 200 тыс. человек (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга), проходит в несколько этапов.

Народное голосование на портале «Госуслуги» завершится 5 августа. Его результаты будут учтены экспертной комиссией при выборе восьми финалистов.

Победитель конкурса будет объявлен 14 декабря. Отдельная награда будет вручена победителю народного голосования.

Федеральный конкурс «Культурная столица года» организован Фондом развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий «Культурная столица» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Культурной столицей России в 2024 году был Нижний Новгород, в текущем году — Грозный, в 2026 году — Омск.