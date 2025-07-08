«С отредактированным геномом». Белорусские ученые вывели новый сорт картофеля устойчивый к болезням

Белорусские ученые вывели новый сорт картофеля, устойчивого к болезням, сказали на ОНТ.
Речь идет о новом сорте картофеля, который испытывают сейчас белорусские ученые.
Аграрии обращают внимание на, что аномальные погодные условия в Беларуси добавили хлопот на полях немало. А из-за дождливого июня сейчас приходится бороться с болезнями растений.
При этом белорусские ученые сейчас работают над картофелем, которому болезни не страшны. Для этого специалисты отредактировали геном картофеля. Сейчас сорта, устойчивые к болезням, в том числе фитофторозу, проходят испытания.