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Голикова назвала число женщин, отказавшихся от абортов в 2024 году

Голикова: число отказавшихся от абортов женщин выросло до 25% за 2024 год.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Число женщин, решивших отказаться от прерывания беременности, увеличилось почти до четверти в России, это позволило сохранить практически 42 тысячи жизней в прошлом году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Доля тех, кто отказался от прерывания беременности, возросла почти до 25%. Этого все равно недостаточно, в этом направлении нам предстоит работать», — сказала Голикова на заседании фракции КПРФ в Госдуме.

Она отметила, что в 2024 году сохранено практически 42 тысячи рождений. Кроме того, стало больше людей, делающих процедуру эко: за последние пять лет количество сделанных процедур выросло на 27% и составило почти 129 тысяч случаев.

Вице-премьер сообщила, что на данный момент 97% подростков 15−17 лет проходят профилактические осмотры. В 2024 году оценку репродуктивного здоровья прошли 4 миллиона подростков. Заболевания, связанные с нарушением репродуктивной системы, выявлены у 5% девочек и у 4% мальчиков. Профосмотры репродуктивного здоровья среди взрослого населения показали заболевания у 12,9% женщин и у 2,1% мужчин.

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