Голикова назвала число женщин, отказавшихся от абортов в 2024 году

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Число женщин, решивших отказаться от прерывания беременности, увеличилось почти до четверти в России, это позволило сохранить практически 42 тысячи жизней в прошлом году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Она отметила, что в 2024 году сохранено практически 42 тысячи рождений. Кроме того, стало больше людей, делающих процедуру эко: за последние пять лет количество сделанных процедур выросло на 27% и составило почти 129 тысяч случаев.
Вице-премьер сообщила, что на данный момент 97% подростков 15−17 лет проходят профилактические осмотры. В 2024 году оценку репродуктивного здоровья прошли 4 миллиона подростков. Заболевания, связанные с нарушением репродуктивной системы, выявлены у 5% девочек и у 4% мальчиков. Профосмотры репродуктивного здоровья среди взрослого населения показали заболевания у 12,9% женщин и у 2,1% мужчин.