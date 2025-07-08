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В Красноярском крае 70 семейных пар получили медали «За любовь и верность»

В преддверии Дня семьи, любви и верности 70 супружеских пар из Красноярского края получили почетные награды.

Об этом сообщили в министерстве социальной политики региона.

Медали «За любовь и верность» вручили жителям края, которые прожили в крепком браке долгие годы, известны достойным воспитанием детей и активным участием в общественной жизни. Наибольший стаж супружеской жизни среди награжденных у Валентины и Александра Бальцер из села Тасеево Дзержинско-Тасеевского муниципального округа. В марте этого года супруги отметили 73 года совместной жизни.

Валентина Александровна и Александр Александрович всю свою трудовую жизнь проработали в леспромхозе. Вместе они достойно воспитали троих детей, а сейчас у супругов шесть внуков и шесть правнуков.

«Научитесь уступать, ценить и понимать спутника жизни. А еще доверять, тогда и будете дружно жить, в любви и согласии», — такой совет дали молодежи супруги Бальцер.

Напомним, накануне в Сосновоборском отделе ЗАГС свой «золотой» юбилей отметили супруги Виктор Васильевич и Мария Александровна Петренко. В праздничный день юбиляры принимали поздравления от депутата городского совета Нины Залетаевой, главного врача городской больницы Марины Чащиной, детей и внуков.

Сохранение и поддержка института семьи лежит в основе одноименного национального проекта.