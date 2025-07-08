В Красноярском крае 70 семейных пар получили медали «За любовь и верность»

Медали «За любовь и верность» вручили жителям края, которые прожили в крепком браке долгие годы, известны достойным воспитанием детей и активным участием в общественной жизни. Наибольший стаж супружеской жизни среди награжденных у Валентины и Александра Бальцер из села Тасеево Дзержинско-Тасеевского муниципального округа. В марте этого года супруги отметили 73 года совместной жизни.