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Более 30 млн рублей выделят в Ростовской области на партии вакцины от бешенства

В несколько районов Ростовской области поставят вакцину от бешенства.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области на партии вакцины против бешенства диких животных из бюджета региона потратят более 30 млн рублей. Поставщиков уже определили. Об этом говорится на сайте госзакупок.

Всего донским управлением ветеринарии были объявлены две закупки стоимостью 12,5 и 18,3 млн рублей.

В рамках первого тендера препараты от бешенства должны поступить в Зимовниковскую и Ремонтненскую станции по борьбе с болезнями животных (70500 и 103800 доз соответственно).

В рамках второго тендера препараты договорились завезти в Боковскую, Каменскую, Миллеровскую и Морозовскую станции по борьбе с болезнями животных (74800, 42700, 83500 и 54400 доз).

Срок поставок: с 1 ноября по 15 ноября, период исполнения контракта — 25 декабря 2025 года. Остаточный срок годности товара на момент подвоза должен составлять не менее девяти месяцев до истечения установленного производителем срока годности.

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