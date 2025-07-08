Более 11 тыс. россиян пострадали от транспортного коллапса

Российские аэропорты до сих пор не могут справиться с последствиями введения ограничений из-за опасности атак беспилотников. Утром 7 июля в Пулково своего вылета ожидали 7 тысяч человек, было задержано свыше сотни рейсов. По словам пассажиров, ситуация была «патовой», они были вынуждены спать и есть на полу, а также бунтовали из-за платной курилки. Коллапс может стоить российским авиаперевозчикам десятки миллиардов рублей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».