Созданы рекордно стабильные «классические» кубиты на базе сверхпроводников

Физикам из Финляндии сделали большой шаг к решению этих задач, разработав и опубликовав в открытом доступе технологию, которая позволяет массово производить рекордно долгоживущие кубиты-трансмоны, которые в некоторых случаях способны работать более одной миллисекунды, а в среднем они «живут» порядка 425−541 микросекунд. Для их получения не нужны редкие реагенты и оборудование, отсутствующие в большинстве исследовательских университетов.