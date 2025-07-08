В США пройдет первый в истории конкурс поедания травы среди коз

Козы станут участниками настоящего спортивного зрелища: 12 июля в Риверсайд-парке на западном побережье Манхэттена состоится The Great Goat Graze-Off — первый официальный конкурс по поеданию растений среди коз. Среди участников — пять четвероногих «спортсменов»: Кэш, Руфус, Малломар, Ромео и Баттербол. О забавном состязании сообщили в Popsci.
Мероприятие организовано Riverside Park Conservancy, которая уже пять лет использует коз для борьбы с сорняками и опасной для людей флорой. Животные помогают очищать труднодоступные склоны от, например, ядовитого плюща.
Как сообщила представитель организации Элисон Эттингер-ДеЛонг, это событие задумано как образовательное и развлекательное мероприятие:
Мы показываем, как животные делают то, что им естественно — едят. Но за этим стоит важная экологическая миссия. Мы хотим, чтобы люди узнали, как козы помогают сохранять парки чистыми.
Соревнование будет проводиться в строгом соответствии с правилами безопасности для животных. Козам предложат ограниченное количество еды, а само представление тоже будет недолгим. Церемонию проведет Джордж Ши, ведущий легендарного в Нью-Йорке конкурса по поеданию хот-догов.
Козы уже несколько лет работают в парке как мобильная группа по борьбе с сорняками. По словам специалистов, их особенность в том, что они могут передвигаться по крутым склонам лучше, чем люди или механизмы, а их навоз улучшает почву, не оставляя неприятного запаха.
Победитель получит возможность сделать памятное фото и право гордо носить титул лучшего травоядного города.