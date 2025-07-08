В США пройдет первый в истории конкурс поедания травы среди коз

Козы уже несколько лет работают в парке как мобильная группа по борьбе с сорняками. По словам специалистов, их особенность в том, что они могут передвигаться по крутым склонам лучше, чем люди или механизмы, а их навоз улучшает почву, не оставляя неприятного запаха.