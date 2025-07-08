Цены за «квадрат» жилья в Башкирии планируют повысить

Согласно методике федерального Минстроя, в июле-сентябре 2025-го субсидия будет рассчитываться исходя из стоимости 115 862 рубля за квадратный метр. По сравнению со вторым кварталом, когда цена составляла 113 532 рубля, показатель вырос на 2,05%. В начале года базовая стоимость «квадрата» для субсидий равнялась 110 658 рублям.