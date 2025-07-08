Цены за «квадрат» жилья в Башкирии планируют повысить

Министерство строительства и архитектуры Башкирии опубликовало проект приказа, в котором определена средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья на третий квартал текущего года. Этот показатель будет использоваться для расчета размера субсидий льготникам.
Право на получение жилищных субсидий имеют многодетные и молодые семьи, ветераны боевых действий, инвалиды, а также граждане, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Согласно методике федерального Минстроя, в июле-сентябре 2025-го субсидия будет рассчитываться исходя из стоимости 115 862 рубля за квадратный метр. По сравнению со вторым кварталом, когда цена составляла 113 532 рубля, показатель вырос на 2,05%. В начале года базовая стоимость «квадрата» для субсидий равнялась 110 658 рублям.
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