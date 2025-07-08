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В Самаре ликвидируют огромную несанкционированную свалку у поселка Рубежное

В пригородной зоне Самары, неподалёку от посёлка Рубежное, идут активные работы по устранению крупного несанкционированного мусорного полигона.

В пригородной зоне Самары, неподалёку от посёлка Рубежное, идут активные работы по устранению крупного несанкционированного мусорного полигона. Экологическая инициатива реализуется в рамках двухлетней муниципальной программы по благоустройству городских территорий.

Специализированная техника уже переместила более 12 тысяч тонн отходов различного класса. Общий объём предстоящих работ оценивается в 104 тысячи тонн. После завершения всех этапов очистки запланированы мероприятия по рекультивации земли и включению участка в зелёную зону городского лесного фонда.

В чем сложность:

Процесс утилизации осложняется особенностями объекта:

значительная глубина залегания отходов (до 6 метров);

отсутствие подготовленного основания площадки;

необходимость временного прекращения работ в период осадков.

Анализ состава показывает преобладание строительного мусора: кровельных материалов, деревянных конструкций и фрагментов демонтированных строений.

Экологический департамент параллельно ведёт работу по выявлению нарушителей природоохранного законодательства. В производстве находятся 46 дел о несанкционированном размещении отходов, включая три случая промышленного характера.

С января текущего года в городской черте успешно ликвидировано два десятка аналогичных объектов. Финансирование природоохранных мероприятий осуществляется в рамках бюджетных ассигнований, предусмотренных экологической программой развития муниципалитета.

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