В Самаре пройдут летние бесплатные кинопоказы на набережной с 8 по 13 июля

На этой неделе кинотеатр под открытым небом «Филин» продолжает свою работу на набережной. В программе — художественные и документальные фильмы, мультфильмы и подборки фестивального кино. Вход свободный.
Особое внимание уделено 8 июля — в День семьи, любви и верности. С 15:00 до 18:00 на площадке кинотеатра пройдёт праздничная программа с конкурсами, подарками, запуском голубей и ромашек перед началом вечернего показа.
Программа показов 8 июля (вторник):
18:00−19:50 — «Любовь и голуби» (1984 г., 12+);20:00−21:25 — «Сказ о Петре и Февронии» (2017 г., 6+);21:30−22:50 — «Однажды 20 лет спустя» (1980 г., 12+).
Расписание кинопоказов с 10 по 13 июля:
10 июля (четверг):
18:00−19:15 — «Как я стал космонавтом» (12+) — из фондов кинофестиваля «Соль земли»;19:25−20:50 — «Невезучие» (2003 г., 12+);21:00−22:35 — «Брат» (1997 г., 18+).
11 июля (пятница):
17:30−18:00 — «Матч века» (документальный, 2024 г., 6+);18:10−18:55 — «Тревожные ночи в Самаре», 2 серия;19:00−20:20 — «Вий» (1967 г., 12+);20:30−22:20 — «Гремлины» (1984 г., 18+).
12 июля (суббота):
17:00−18:25 — «Нежный возраст» (1983 г., 6+);18:35−20:25 — «Вечное сияние чистого разума» (2004 г., 18+);20:35−22:20 — «Блеф» (1976 г., 18+).
13 июля (воскресенье) — Детский день:
16:30−17:05 — Мультфильмы: «Трое из Простоквашино» (1978 г., 0+); «Зима в Простоквашино» (1984 г., 0+);17:15−18:45 — «Кунг-фу Панда» (2008 г., 0+);18:55−20:20 — «Огонь, вода и… медные трубы» (1967 г., 6+);20:30−22:10 — «Двое: Я и моя тень» (1995 г., 12+).
Ранее мы писали, что в Самарском художественном музее 10 июля открывается выставка к столетию художника Аркадия Маврычева.
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