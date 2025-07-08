«Будет хорошим раздражителем в борьбе за плей-офф»: Черкас — о «Ладе» на Западе

Экс-наставник петербургских СКА и «Динамо», мастер спорта СССР и заслуженный тренер РФ рассказал, как изменится лига с переходом тольяттинцев в другую конференцию.
«Автозаводцы» проведут следующий сезон КХЛ на Западе вместо подмосковного «Витязя». Лига приняла такое решение в начале июля. В прошлом играли на Востоке. Там заняли десятое место с 54 очками.
«Это логично с точки зрения логистики. Для Тольятти — хороший вариант, сэкономит на перелетах и переездах. Да и для лиги тоже. На Западе будет хорошим раздражителем в борьбе за плей-офф. Уверен, команда после смены руководства, у которого очень амбициозные планы, будет ставить высокие задачи», — приводит слова Сергея Черкаса Vprognoze.ru.
Недавно молодежка волжан подписала контракты с голкипером Николаем Мурашовым и форвардом Сергеем Захаровым.
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