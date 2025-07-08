«Будет хорошим раздражителем в борьбе за плей-офф»: Черкас — о «Ладе» на Западе

«Это логично с точки зрения логистики. Для Тольятти — хороший вариант, сэкономит на перелетах и переездах. Да и для лиги тоже. На Западе будет хорошим раздражителем в борьбе за плей-офф. Уверен, команда после смены руководства, у которого очень амбициозные планы, будет ставить высокие задачи», — приводит слова Сергея Черкаса Vprognoze.ru.