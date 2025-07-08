Любимова поздравила россиян с Днем семьи, любви и верности

«Дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности!.. Семья — наша незыблемая опора и крепость, она придает нам силу и направляет в нужную сторону, в ней мы находим поддержку и заботу», — написала она в своем Telegram-канале.