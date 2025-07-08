МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова поздравила россиян с Днем семьи, любви и верности, отметив, что семья является незыблемой опорой и крепостью в жизни каждого человека, придает силу и направляет в нужную сторону.
День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля.
«Дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности!.. Семья — наша незыблемая опора и крепость, она придает нам силу и направляет в нужную сторону, в ней мы находим поддержку и заботу», — написала она в своем Telegram-канале.
Как отметила Любимова, любовь воодушевляет, вдохновляет на большие свершения и пробуждает творческое начало, а верность укрепляет отношения и помогает достичь взаимопонимания.
«В этот светлый праздник хочу пожелать вам и вашим любимым счастья и душевного тепла! Пусть в вашем доме всегда будут царить уют и гармония!» — заключила министр.