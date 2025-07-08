В Туапсе краб «снял» влог на телефон, который уронила в море туристка

Упакованный в вакуумный чехол смартфон опустился на десятиметровую глубину, чем привлек внимание краба.
Судя по кадрам из видео, опубликованного в SHOT, морской житель подошел к упавшему устройству и устроил целое «шоу» — тыкал клешнями в экран. Телефон пролежал на морском дне около 5 часов.
Позже iPhone спасли водолазы. За возвращение гаджета спасатели запросили 8 000 рублей, рассказали в паблике.
Ранее «МК на Кубани» писал, что кот Бурак из Турции вернулся к волонтерам Новороссийска из-за буйного поведения.