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В Туапсе краб «снял» влог на телефон, который уронила в море туристка

В акватории Черного моря в Туапсе девушка, катаясь на сапборде, уронила свой iPhone прямо в воду.

Упакованный в вакуумный чехол смартфон опустился на десятиметровую глубину, чем привлек внимание краба.

Судя по кадрам из видео, опубликованного в SHOT, морской житель подошел к упавшему устройству и устроил целое «шоу» — тыкал клешнями в экран. Телефон пролежал на морском дне около 5 часов.

Позже iPhone спасли водолазы. За возвращение гаджета спасатели запросили 8 000 рублей, рассказали в паблике.

Ранее «МК на Кубани» писал, что кот Бурак из Турции вернулся к волонтерам Новороссийска из-за буйного поведения.