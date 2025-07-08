Необычный музей появился в Нижнем Новгороде

Музей расположен на Верхне-Волжской набережной и включает экспозиционную и экскурсионную зоны. Гости музея могут пройти экскурсию в специальных шумозащитных наушниках, что лишает их одного из пяти органов чувств — слуха. В такой тишине посетители учатся понимать друг друга без слов, испытывая эмоции и чувства через другие ощущения.