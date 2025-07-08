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Необычный музей появился в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде появился необычный музей «В тишине». Это первое интерактивное пространство, позволяющее посетителям окунуться в мир без звука.

Источник: Нижегородская правда

Музей расположен на Верхне-Волжской набережной и включает экспозиционную и экскурсионную зоны. Гости музея могут пройти экскурсию в специальных шумозащитных наушниках, что лишает их одного из пяти органов чувств — слуха. В такой тишине посетители учатся понимать друг друга без слов, испытывая эмоции и чувства через другие ощущения.

Кроме того, гостей ждут мастер-классы. Участники могут потренировать обоняние, узнать о влиянии характера на восприятие ароматов, а еще попробовать свои силы в создании шоколадных конфет.

6+

Юлия Кельдюшкина.