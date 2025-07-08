В Иркутске благоустройство территории возле танка идет с отставанием графика

Благоустройство территории возле танка «Иркутский комсомолец» идёт с отстванием от графика. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, с новым подрядчиком контракт заключили ещё 29 марта, но работы идут очень медленно.
— Мы видим значительное отставание от графика. Вместе с надзорными органами и подрядчиком обсудили ситуацию, — пояснил председатель комитета городского обустройства администрации Сергей Гаврин.
Возле танка уже долгое время перекрыли тротуары, горожане ходят по краю дороги. Также на площадке нет строительных материалов. На сегодняшний день на территории забетонировали лестницу к памятнику, проложили подземные кабели и гидроизолировали конструкцию, вдобавок к этому установили часть бордюров.
Если за неделю не будет существенных изменений на объекте, то с подрядной организацией расторгнут контракт и обяжут выплатить штраф.