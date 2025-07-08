В Иркутске благоустройство территории возле танка идет с отставанием графика

Возле танка уже долгое время перекрыли тротуары, горожане ходят по краю дороги. Также на площадке нет строительных материалов. На сегодняшний день на территории забетонировали лестницу к памятнику, проложили подземные кабели и гидроизолировали конструкцию, вдобавок к этому установили часть бордюров.