Белорусские школьники добровольно охраняют границу с Украиной, устроив блокпост

Три года назад школьники сделали импровизированный блокпост и стали патрулировать окрестности. А потом инициативу детей поддержали на погранзаставе и помогли отряду. Ребята проходят допподготовку и обучение у пограничников, например, проходят занятия по следопытству. Ежедневно пограничникам школьники рассказывают об обнаружении подозрительных лиц или транспорта.