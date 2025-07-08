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Белорусские школьники добровольно охраняют границу с Украиной, устроив блокпост

В Беларуси школьники добровольно охраняют границу с Украиной.

Источник: Комсомольская правда

Белорусские школьники добровольно организовали охрану границы с Украиной, устроив там свой блокпост, рассказали на СТВ.

Так, школьники в деревне Глыбоцкое Гомельского района, что в километре от границы с Украиной, организовали свой блокпост. Ребята, которые летом приезжают на отдых в деревню, добровольно участвуют в охране госграницы.

Три года назад школьники сделали импровизированный блокпост и стали патрулировать окрестности. А потом инициативу детей поддержали на погранзаставе и помогли отряду. Ребята проходят допподготовку и обучение у пограничников, например, проходят занятия по следопытству. Ежедневно пограничникам школьники рассказывают об обнаружении подозрительных лиц или транспорта.

Лидеру группы — школьнику Даниилу даже присвоили условное звание старшего лейтенанта отряда. Подросток даже получил особый подарок от пограничного комитета ко Дню Независимости. Госпогранкомитет взял над школьниками шефство.