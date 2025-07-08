В Самаре прошел суд по делу «Мистер Сидр»: всплыли новые детали

В Красноглинском районном суде города Самары состоялось очередное судебное заседание по делу, связанному с производством и реализацией алкогольного напитка «Мистер Сидр», приведшего к гибели 50 человек и отравлению 66 лиц в 2023 году.
В рамках данного дела рассматриваются обвинения в адрес Анара Гусейнова, осуществлявшего производственную деятельность, а также Артема Айрапетяна, предоставлявшего спиртосодержащую продукцию для изготовления указанного напитка.
Они частично признали вину, но отвергли обвинения в предварительном сговоре. Айрапетян рассказал, что в мае 2023 года получил предложение купить «обычный пищевой этиловый спирт» от знакомых, не потребовал у них документов и не проводил лабораторных экспертиз, полагаясь на их слова и народные методы проверки. Гусейнов пояснил, что покупал спирт у разных поставщиков, включая Айрапетяна, и не подозревал, что спирт может быть метиловым.
В процессе производства алкогольной продукции обвиняемые применили метод ускоренного сбраживания, при котором вместо традиционного длительного брожения яблочного сусла использовался растворимый яблочный сок с добавлением этилового спирта.
Согласно данным следствия, Айрапетян осуществил закупку не менее четырёх тысяч литров спирта, происхождение которого, по предварительной версии, связано с хищением со склада Главного управления Министерства внутренних дел. В ходе проверки документов, подтверждающих легальность происхождения спирта, не было обнаружено соответствующих документов, сообщает издание «АиФ».
Сидр, сделанный из некачественного метилового спирта, продавали под брендами «Мистер Сидр» и «Лето сидр». На упаковке был указан натуральный состав напитка. Обвиняемые осуществили сбыт свыше тридцати тысяч литров продукции, представляющей опасность для здоровья человека.
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