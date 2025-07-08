В Самаре прошел суд по делу «Мистер Сидр»: всплыли новые детали

Они частично признали вину, но отвергли обвинения в предварительном сговоре. Айрапетян рассказал, что в мае 2023 года получил предложение купить «обычный пищевой этиловый спирт» от знакомых, не потребовал у них документов и не проводил лабораторных экспертиз, полагаясь на их слова и народные методы проверки. Гусейнов пояснил, что покупал спирт у разных поставщиков, включая Айрапетяна, и не подозревал, что спирт может быть метиловым.