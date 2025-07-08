Желтый уровень угрозы природных пожаров объявили в Ростовской области

В Ростовской области объявили желтый уровень угрозы природных пожаров. Предупреждение обозначили на прогностической карте Гидрометцентра.
По данным синоптиков, «потенциальная пожарная опасность» (определение соответствует желтому уровню) сохранится до 23 часов 8 июля в юго-восточных, местами в северо-западных районах и в Приазовье.
Также желтый уровень опасности присвоили ветру с порывами до 15−18 м/с, он должен усилиться в период с 9 до 17 часов 9 июля.
К оранжевому уровню опасности отнесли почвенную засуху, которую прогнозируют до вечера 12 июля. Высокая засушливость отмечается под озимыми зерновых, ранними яровыми колосовыми, пропашными и зернобобовыми культурами в большинстве районов Дона.
Добавим, уровень угрозы природных явлений на прогностической карте отмечают разными цветами, от белого до красного. Желтый цвет означает потенциальную опасность, а оранжевый цвет — возможность ущерба.
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