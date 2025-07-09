Более 40% россиян начинают день с просмотра новостей в интернете

Если бы утро можно было продлить, 53% не стали бы ничего менять. Однако 17% хотели бы больше времени на завтрак, 16% — на спорт или медитацию. Еще 8% отметили, что потратили бы дополнительные минуты на чтение новостей, а 6% — на личное время.