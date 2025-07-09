Более 40% россиян начинают день с просмотра новостей в интернете

Аналитики узнали, как россияне встречают новый день. Оказалось, что большинство — 57% — просыпаются до семи часов утра, еще 18% встают до восьми утра, а 10% — ближе к девяти. Несколько позже встают 8% респондентов, из них половина — немного, вторая — значительно позже девяти. Еще 7% не придерживаются никакого графика. Исследование, проведенное с 26 июня по 3 июля 2025 года, охватило 82 386 интернет-пользователей. Результатами поделились в ТАСС.
Что касается самого начала дня, то 41% россиян сразу обращаются к информации: открывают сайты, читают телеграм-каналы. 35% предпочитают начинать день без новостей, сохраняя так называемый режим информационной тишины. Еще 13% включают видеоконтент, а 11% слушают подкасты, музыку или аудиокниги.
16% участников исследования признались, что проверяют новости сразу после пробуждения. Столько же времени тратят просто на то, чтобы «прийти в себя». Лишь 8% первым делом отвечают на сообщения в соцсетях или мессенджерах.
Если бы утро можно было продлить, 53% не стали бы ничего менять. Однако 17% хотели бы больше времени на завтрак, 16% — на спорт или медитацию. Еще 8% отметили, что потратили бы дополнительные минуты на чтение новостей, а 6% — на личное время.
Эксперты подчеркивают, что стремление к получению информации сразу после пробуждения говорит об особенностях современного информационного поведения. Многие люди воспринимают новости как часть утренней рутины, сравнимой с кофе и гигиеной.