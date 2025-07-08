Названы причины резкого роста заболеваемости ветрянкой в Башкирии

В Башкирии зафиксирован резкий подъем заболеваемости ветряной оспой. Особенно сложная ситуация, как сообщает издание UfacityNews.ru, сложилась в Уфе, где массово закрывают на карантин группы в детских садах. По предварительным данным, активному распространению инфекции среди детей способствует объединение групп из-за нехватки воспитателей в летний отпускной период.
В Минздраве республики подтвердили ухудшение эпидемиологической обстановки. По данным ведомства, за первое полугодие 2025-го в регионе зарегистрировано 16 538 случаев заболевания, что в 2,2 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года, когда было выявлено 7 510 заболевших.
Специалисты выделяют несколько причин стремительного роста заболеваемости. Среди них — миграция из стран с низким охватом вакцинации, естественные циклы подъема инфекции, связанные со снижением коллективного иммунитета, а также отмена ограничений, введенных во время пандемии COVID-19.
Отметим, что вакцинация против ветряной оспы остается платной и не включена в национальный календарь прививок. В настоящее время вакцина находится в дефиците как в аптеках, так и в частных медицинских центрах, что подтвердили в Минздраве.
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