В Кремле высказались о смерти Старовойта

«Это не может не шокировать нормальных людей. Естественно, это шокировало и нас тоже», — сказал Песков журналистам.
В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области.
Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия — самоубийство.
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