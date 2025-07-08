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В Кремле высказались о смерти Старовойта

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Сообщение о смерти бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта не может не шокировать, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Это не может не шокировать нормальных людей. Естественно, это шокировало и нас тоже», — сказал Песков журналистам.

В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области.

Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия — самоубийство.

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